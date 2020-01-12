Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала попытку исполнения нового четверного прыжка.
Сейчас спортсменка находится на сборах группы Алексея Мишина в эстонском Тарту. В своих «сторис» в «Инстаграме» Туктамышева выложила видеофрагмент тренировки с исполнением четверного сальхова. Фигуристка не смогла приземлить прыжок, подписав видео словом «почти».
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Ранее Елизавета Туктамышева в ноябре 2019 года выучила четверной тулуп и чисто исполняла его на тренировках без страховки. Спортсменке на тот момент было 22 года, сейчас ей 23.
На чемпионате России в Красноярске фигуристка впервые вставила четверной тулуп в произвольную программу, убрав один из тройных акселей, однако не смогла исполнить его чисто и упала.
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