Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала попытку исполнения нового четверного прыжка.

Сейчас спортсменка находится на сборах группы Алексея Мишина в эстонском Тарту. В своих «сторис» в «Инстаграме» Туктамышева выложила видеофрагмент тренировки с исполнением четверного сальхова. Фигуристка не смогла приземлить прыжок, подписав видео словом «почти».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨ Empress Liza Team (@team.tuktik) 12 Янв 2020 в 7:32 PST

Ранее Елизавета Туктамышева в ноябре 2019 года выучила четверной тулуп и чисто исполняла его на тренировках без страховки. Спортсменке на тот момент было 22 года, сейчас ей 23.

На чемпионате России в Красноярске фигуристка впервые вставила четверной тулуп в произвольную программу, убрав один из тройных акселей, однако не смогла исполнить его чисто и упала.