Аргентинский форвард Эмилиано Ригони продолжит выступать за «Сампдорию» по арендному соглашению во второй части сезона.

Информацию об этом сообщает ITASportPress. Согласно данным портала, главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери был недоволен игроком в первой половине сезона, поэтому клуб хотел вернуть игрока в «Зенит» на полгода раньше окончания арендного соглашения. Однако «Зенит» отказался от такого варианта, поскольку был не готов вернуть игрока в январе.

Отметим, в сезоне-2019/20 Ригони провел за итальянский клуб 10 матчей, отметившись лишь одной голевой передачей. «Сампдория» арендовала аргентинца на один сезон с правом выкупа, однако обязательство вступит в силу, когда Ригони проведет за команду 20 матчей.