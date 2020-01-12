Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал выступление российских биатлонистов на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

По мнению Драчева, ожидания были больше, особенно после хорошего выступления Логинова и Елисеева в мужском спринте. Глава СБР отметил, что в эстафетах ожидались более высокие результаты, однако тренеры приняли решение сохранить лидеров, поберегли Логинова и Елисеева. Камнем преткновения в женской сборной на этом этапе стала стрельба, как считает Драчев.

«Ожидания были больше от этого этапа, но будем работать дальше, проведем работу над ошибками, и я думаю, что в Рупольдинге команда постарается исправиться», — заключил Драчев, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет с 15 по 19 января.