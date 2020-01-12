Петербургский СКА вничью сыграл с московским «Динамо» в основное время матча регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Автором шайбы в первом периоде стал нападающий «Динамо» Максим Афиногенов. Второй период прошел без заброшенных шайб. В третьем периоде на девятой минуте СКА, наконец, сравнял счет в матче стараниями Игоря Ожиганова.

После трех периодов команды сыграют овертайм до победной шайбы, а затем, если победитель, так и не будет определен, поучаствуют в серии буллитов.

Отметим, СКА сегодня, 12 января, проводит первый домашний матч в 2020 году. Подопечные Алексея Кудашова в январе провели три гостевых матча. Сначала армейцы уступили череповецкой «Северстали», затем обыграли минское «Динамо». Выездная серия завершилась поражением от «Спартака» в Москве.