Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Петербурге на площадке «Ледового дворца».

В первом периоде «Динамо» вышел вперед благодаря шайбе нападающего Максима Афиногенова. Второй период новых шайб не принес, а в третьем СКА, наконец, сравнял счет благодаря шайбе Игоря Ожиганова.

Победитель матча определился в овертайме. На второй минуте решающего отрезка игры шайбу забросил Артем Зуб. В голевой атаке также поучаствовали Йори Лехтеря и Наиль Якупов.

СКА сравнялся с московским «Динамо» по набранным очкам и делит 2-3 место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, однако москвичи сыграли на два матча больше, чтобы достигнуть цифры в 65 очков — 49 матчей у «Динамо» и 47 — у СКА.