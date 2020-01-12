Четыре российские теннисистки сегодня, 13 января, проведут первые матчи на турнирах WTA в Австралии.

На турнире в Аделаиде категории Premier выступят Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. На 3:30 по московскому времени запланировано начала матча Павлюченковой, она сыграет в первом круге против представительницы Эстонии Анетт Контавейт.

Дарья Касаткина вступит в борьбу около 4:50 по московскому времени. В первом круге турнира в Аделаиде ей придется сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Еще две россиянки проведут первые матчи на турнире WTA категории International в Хобарте. На 6:30 запланирован матч Светланы Кузнецовой против полячки Магды Линетт, в 10:00 по московскому времени на корт выйдет пятая ракетка турнира Вероника Кудерметова, которой предстоит сразится с Самантой Стосур.