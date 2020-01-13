Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Мужская сборная России по гандболу сегодня, 13 января, сыграет второй матч группового этапа чемпионата Европы среди мужских команд против сборной Исландии.

Встреча пройдет в шведском Мальмё на «Мальмё-Арене», начало игры запланировано на 20:15 по московскому времени.

Российские гандболисты начали турнир с поражения: в первом туре группового этапа подопечные Эдуарда Кошкарова уступили сборной Венгрии со счетом 25:26. Исландия же в первом матче смогла победить сборную Дании со счетом 31:30. Матч сборной России с представителями Дании запланирован на среду, 15 января.

Турнир проходит в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции, его принимают шесть городов — Мальмё, Тронхейм, Вена, Грац, Гётеборг и Стокгольм. В соревнования впервые принимают участие 24 команды.