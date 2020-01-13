На третьих юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) в рамках турнира по фигурному катанию сегодня, 13 января, состоится произвольный танец.

После ритмического танца первым идет российский дуэт Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. За свой прокат россияне получили от судей 63,52 балла. На втором месте также расположились российские спортсмены — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, судьи оценили их прокат на 62,64. Замкнули тройку лидеров представители Канады Натали Д’Алессандро и Брюс Ваддел.

Начало выступлений танцевальных пар назначено на 13:00 по московскому времени.

Ранее комплекты наград юношеской Олимпиады были разыграны в мужском одиночном катании и в парном катании. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золото в турнире спортивных пар, серебро досталось Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову. В турнире мужчин Андрей Мозалев завоевал серебро, Даниил Самсонов — бронзу.