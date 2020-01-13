На третьих юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) в рамках турнира по фигурному катанию сегодня, 13 января, пройдет произвольная программа среди женщин.

Начало выступлений танцевальных пар назначено на 16:00 по московскому времени.

После короткой программы в лидерах идет кореянка Ён Ю, ее результат — 73,71 балла. На второй строчке расположилась представительница России Ксения Синицина, судьи оценили её прокат на 71,77 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Анна Фролова, получившая 69,07 балла.

Ранее комплекты наград юношеской Олимпиады были разыграны в мужском одиночном катании и в парном катании. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золото в турнире спортивных пар, серебро досталось Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову. В турнире мужчин Андрей Мозалев завоевал серебро, Даниил Самсонов — бронзу.