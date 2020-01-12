Норвежский биатлонист Ветле-Шостад Кристиансен поделился впечатлениями от выступления российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова в лыжной многодневке «Тур де Ски».

В интервью порталу News.ru Кристиансен отметил, что Большунов и Устюгов были очень хороши в подъеме на гору, в то время, как их соперник из Норвегии не любит затяжные подъемы.

«Действия российской команды были поистине впечатляющими. Мне они напомнили сильных медведей, которые затоптали всех соперников», — заявил Кристиансен.

Напомним, Александр Большунов стал победителем общего зачета «Тур де Ски», придя к финишу третьим на подъеме Альпе ди Чермис. Сергей Устюгов стал вторым по набранным очкам, Йоханнес Клэбо — всего лишь третьим, хотя перед последней гонкой он вырвался вперед.