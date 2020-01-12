Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о том, что поменялось в тренировочном процессе после его переезда в НХЛ.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Шестеркин заявил, что в США стал больше времени проводить в зале, и на это была причина. «Вдруг выяснилось, что у меня слишком большой процент жира, слишком большой вес. Мне тонко намекнули, что надо меняться», — заявил вратарь.

По словам Шестеркина, ему показали список игроков команды по параметрам и проценту жира в организме, после чего выяснилось, что показатели вратаря не очень хороши. «Короче, мне и самому стало неприятно, что после ужина приходилось ремень распускать», — отметил Шестеркин, добавив, что он всерьез взялся за себя и контролировал размер порций, после чего все пришло в норму.

Напомним, Игорь Шестеркин перешел из СКА в «Нью-Йорк Рейнджерс» в мае 2019 года.