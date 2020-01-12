Российский фигурист Андрей Мозалев поделился впечатлениями от выступления на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, где он завоевал серебро.

Слова Мозалева цитирует Служба информации Олимпийского комитета России.

«Чувства смешанные. Радость от того, что выступил неплохо, завоевал медаль. Грустно потому, что стал вторым, хотя хотел быть первым», — заявил фигурист, отметив, что ключевой ошибкой в произвольной программе стало падение, на котором он потерял баллы, которых не хватило для победы.

По мнению Мозалева, итоговый результат вышел справедливым, однако ему очень обидно за свое падение, поскольку сам не понял, почему упал. «Вроде вытолкнулся, раскрываюсь, и уже лежу», — сказал фигурист.

Напомним, Андрей Мозалев лидировал после короткой программы, однако в произвольной его обогнал японец Юма Кагияма.