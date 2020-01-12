Российский фигурист Даниил Самсонов поделился мнением по поводу своих прокатов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, где он завоевал бронзу.

По словам Самсонова в интервью службе информации ОКР, эти соревнования стали для него огромным опытом. «Стремился занять первое место, но из того, что задумывал, получилось процентов 50. Четверной лутц вот недокрутил», — сказал Самсонов, добавив, что над этим элементом еще нужно работать.

Фигурист отметил, что после падения в произвольной программе пытался собраться, перестроил элементы, чтобы добрать потерянные баллы. «Очень понравилось здесь выступать. Теперь буду готовиться к первенству России среди юниоров», — сказал Самсонов, отметив, что ему хочется выступить хорошо и отобраться на первенство мира.

Напомним, Даниил Самсонов в произвольной программе на юношеской Олимпиаде допустил 2 ошибки на тройном акселе, а также сделал один двойной лутц вместо четверного.