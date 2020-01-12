На юношеских Олимпийских играх разыграли первые комплекты наград в фигурном катании, СКА одержал первую домашнюю победу в году, а российские биатлонисты закончили чудить на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Эти и другие новости дня — в обзоре от Nevasport.

Панфилова и Рылов победили в соревнованиях спортивных пар на ЮОИ

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. По сумме короткой и произвольной программы российская пара набрала 199,21 балла. Второе место заняла другая пара из России, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, у которых 175,42 балла. На третьей строчке оказались представители Грузии, Алина Бутаева и Лука Берулава, получившие от судей 157,29 баллов.

Кагияма выиграл юношеские Олимпийские игры, Мозалев — с серебром, Самсонов — с бронзой

Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем юношеских Олимпийских игр в Лозанне в мужском одиночном катании. За два выступления спортсмен набрал 239,17 балла. Андрей Мозалев стал вторым, проиграв чуть более балла японцу. Он набрал за два проката 237,94 балла, в произвольной программе упав с одного тройного акселя. Бронзовую медаль в соревнованиях завоевал Даниил Самсонов. За два проката он набрал 215,21 балла.

СКА победил «Динамо» в овертайме, победная шайба у Зуба

Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В первом периоде «Динамо» вышел вперед благодаря шайбе нападающего Максима Афиногенова. В третьем периоде СКА сравнял счет благодаря шайбе Игоря Ожиганова. Победитель матча определился в овертайме. На второй минуте решающего отрезка игры шайбу забросил Артем Зуб. В голевой атаке также поучаствовали Йори Лехтеря и Наиль Якупов.

Миронова и Куклина заняли два последних места в масс-старте на этапе Кубка мира

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоялся женский масс-старт. Первое место заняла финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, она преодолела дистанцию за 39 минут и 58,9 секунд. На второй строчке с отставанием в 30,2 секунды расположилась представительница Норвегии Тириль Экхофф, третьей стала ее соотечественница Марте Ульсбю-Ройселанн, отставшая от Экхофф на пять секунд. Наивысшее место среди россиянок заняла Светлана Миронова — она стала предпоследней, 29-й. 30-й стала Лариса Куклина, она отстала от Мироновой еще на две секунды.

Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе, Елисеев — десятый

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился мужским масс-стартом на 15 километров. Победу в гонке одержал французский биатлонист Мартен Фуркад. Серебро у немецкого биатлониста Арнда Пайффера, который на финише опередил француза Симона Дестье. Оба призера проиграли Фуркаду чуть более 20 секунд. Российский биатлонист Матвей Елисеев не смог отстрелять точно и финишировал лишь десятым. Александр Логинов показал семнадцатый результат.

Сербия обыграла Испанию в финале ATP Cup, победитель определился в парном матче

Мужская сборная Сербии по теннису одержала победу в финале командного турнира ATP Cup в Австралии. Роберто Баутиста-Агут обыграл Душана Лайовича в двух сетах, затем Новак Джокович победил Рафаэля Надаля. Победитель турнира был определен в парном матче. Новак Джокович и Виктор Троицки смогли в двух сетах обыграть Пабло Каррено-Буста и Фелисьяно Лопеса — 6:3, 6:4 по партиям. От участия в парной встрече из-за усталости отказался Рафаэль Надаль.