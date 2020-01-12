Финская биатлонистка, чемпионка мира и обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен рассказала о том, как сейчас складываются отношения с ее бывшим личным тренером Анатолием Хованцевым.

В интервью порталу «Матч ТВ» Мякяряйнен отметила, что сейчас она не так часто видится с Хованцевым, на этапе Кубка мира в Оберхофе она видела своего экс-наставника всего несколько раз. «И теперь, после того как я уже несколько лет не работаю с Анатолием, я понимаю, насколько он был важен для меня», — сказала биатлонистка.

По словам Мякяряйнен, сейчас она ходит заниматься в Финляндии на стрельбище одна, а раньше ей очень много помогал Хованцев, поэтому разница ощутима.

Напомним, Анатолий Хованцев в данный момент является главным тренером сборной России по биатлону.