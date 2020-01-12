Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о том, каким способом ему удалось преодолеть трудности прошедшего сезона и снова начать побеждать.

В интервью порталу «Матч ТВ» Фуркад отметил, что прошлый сезон изменил его отношение к спорту в целом. «Прежде я был непобедим, а прошлой зимой понял, что легко могу проиграть», — сказал биатлонист. По словам Фуркада, после такого падения сложно увидеть свет в конце туннеля.

«Я во многом вдохновлялся примером Рафаэля Надаля, лучшего теннисиста в мире, тоже прошедшего через множество трудностей, боровшегося с ними и вернувшегося на вершину», — сказал Фуркад, добавив, что такой ориентир можно использовать всем, однако в любом случае выкарабкаться из ямы всегда очень трудно.

Отметим, Мартен Фуркад одержал две победы в личных гонках на этапе Кубка мира в Оберхофе и вновь возглавил общий зачет Кубка мира.