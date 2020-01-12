Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, какая реакция последовала на приглашение Дмитрия Тарасова на зимние сборы вместе с командой.

В интервью «Ак Барс ТВ» Слуцкий рассказал, что после новостей о сборах «Рубина» с Тарасовым он лично получил множество гневных смс-сообщений от девушек, которые обвиняли футболиста во всех грехах.

«Я так понимаю, что это поклонницы Оли Бузовой, которые автоматически свою нелюбовь к Тарасову перекинули на меня», — сказал Слуцкий, отметив, что его не волнует семейная жизнь футболиста или его ведение «Инстаграма». Тренер заинтересован исключительно в профессиональных качествах футболиста.

Напомним, Дмитрий Тарасов с июня 2019 года находится без клуба, поскольку его контракт с «Локомотивом» истек и не был продлен.