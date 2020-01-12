Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о перспективах и планах Дмитрия Малышко во второй половине сезона-2019/20.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Хованцев заявил, что в текущем сезоне Дмитрия Малышко не стоит ждать на январских этапах Кубка мира, а также на чемпионате мира в Антхольце в феврале.

«Скорее всего, он будет стартовать на чемпионате России и на Кубке России в Демино – в двух спринтах. Будем смотреть там. Оттуда он может попасть только на чемпионат Европы», — заявил Хованцев.

Напомним, Дмитрий Малышко отобрался в сборную России на контрольных стартах в Тюмени, однако затем неудачно выступил на трех этапах Кубка мира в декабре 2019 года. После этого он был отправлен на внутрироссийские старты, но отказался бежать.