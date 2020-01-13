В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен Жермен» дома сыграл вничью с «Монако» со счетом 3:3.

В составе парижан дубль оформил Неймар, который отличился на 3-й минуте с передачи Марко Верратти и на 42-й минуте с пенальти. Еще один гол в актив хозяев записал полузащитник монегасков Фоде Балло Туре, который забил мяч в свои ворота на 24-й минуте.

У гостей отличились Желсон Мартинш с передачи Виссама Бен Йеддера на 7-й минуте, сам Бен Йеддер с передачи Бальде Кейта на 13-й минуте и Ислам Слимани на 70-й минуте.

Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут.

После 19 встреч команда Томаса Тухеля лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 46 очками, подопечные Роберта Морено идут на восьмой позиции с 29 баллами.