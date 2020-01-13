В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» одержал победу в серии пенальти над соседями из «Атлетико».

Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, в серии пенальти были точны все игроки «Реала», в то время как футболисты «Атлетико» допустили два промаха: ошиблись Сауль и Томас.

Отметим, на 115-й минуте встречи желтую, а затем красную карточку получил 21-летний уругвайский полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде.

Напомним, в полуфинальных встречах команда Зинедина Зидана обыграла «Валенсию» со счетом 3:1, а подопечные Диего Симеоне победили каталонскую «Барселону» со счетом 3:2. Все встречи проходили в Саудовской Аравии, в городе Джидда, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».