В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилзс» дома одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:1.

В составе хозяев по шайбе забросили Энди Грин с передач Майлза Вуда и Джека Хьюза на 24-й минуте, Трэвис Зэйджак с передач Никиты Гусева и Деймона Северсона на 30-й минуте и Майлз Вуд в пустые ворота с передач Уэйна Симмондса и Энди Грина на последней минуте.

У гостей единственный гол забил Тайлер Джонсон с передач Виктор Хедмана на 21-й минуте встречи.

Отметим, форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров результативными действиями не отметился.

После 45 матчей «Тампа-Бэй» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 58 очками. «Нью-Джерси» занимает 14-ю строчку на Востоке с 41 баллом, проведя столько же встреч.