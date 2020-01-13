В матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» дома потерпела поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 1:2.

В составе гостей по мячу забили Мерих Демираль с передачи Пауло Дибалы на 3-й минуте и Криштиану Роналду с пенальти на 10-й минуте. У римлян единственный гол на счету Диего Перотти, который отличился с пенальти на 68-й минуте встречи.

После 19 матчей команда Маурицио Сарри идет на первом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата, имея в активе 48 очков. Подопечные Паулу Фонсеки располагаются на пятой строчке с 35 баллами.

Следующий матч «Ювентус» проведет 15 января дома против «Удинезе» в рамках 1/8 финала Кубка Италии, «Рома» днем позже в гостях встретится с «Пармой». В рамках Серии А туринцы19-го числа примут «Парму», а римляне в этот же день на выезде сыграют против «Дженоа».