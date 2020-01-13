Российский форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может стать футболистом московского «Динамо».
Об этом сообщает Sport24. По информации источника, по новичку сборной России уже ведутся переговоры между клубами, и они находятся в продвинутой стадии.
Отметим, Соболев стал игроком «Крыльев» в начале 2018 года, когда переехал в Самару из Томска — «Томь» заплатила за футболиста 366 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» собирается приобрести нападающего и выбирает между двумя кандидатурами — Николаем Комличенко из «Млады Болеслав» и Александром Соболевым из «Крыльев Советов».
Кроме того, появлялась информация, что Александр Соболев и его одноклубник, полузащитник Антон Зиньковский, могут перейти из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах РПЛ, на его счету десять мячей и три голевых паса.
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