Российский форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может стать футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, по новичку сборной России уже ведутся переговоры между клубами, и они находятся в продвинутой стадии.

Отметим, Соболев стал игроком «Крыльев» в начале 2018 года, когда переехал в Самару из Томска — «Томь» заплатила за футболиста 366 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» собирается приобрести нападающего и выбирает между двумя кандидатурами — Николаем Комличенко из «Млады Болеслав» и Александром Соболевым из «Крыльев Советов».

Кроме того, появлялась информация, что Александр Соболев и его одноклубник, полузащитник Антон Зиньковский, могут перейти из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах РПЛ, на его счету десять мячей и три голевых паса.