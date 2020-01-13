В матче первого круга турнира WTA в Аделаиде российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в двух сетах от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич.

Счет по сетам — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась один час и 25 минут. За это время Касаткина совершила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. Ее соперница провела два эйса, три раза ошиблась на подаче и реализовала пять брейков из девяти возможных.

Отметим, Касаткина пробилась в первый круг турнира через квалификацию. Сначала россиянка в трех сетах обыграла британку Амарни Бэнкс, а затем победила в двух сетах канадку Габриэлу Дабровски.

Напомним, в предыдущем турнире в Окленде Касаткина дошла до второго раунда, сначала победив Карлу Суарес Наварро, а затем уступив Аманде Анисимовой.