Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о симпатии к Елизавете Туктамышевой и Каролине Костнер.

По словам Константиновой, после сентябрьских контрольных прокатов фигуристка сказала себе, что может кататься столько, сколько захочет, а если что-то не получается сейчас, то не стоит так расстраиваться, потому что лучше от этого не будет. Россиянка отметила, что никто не отменял желания вместе с трудолюбием. Константинова привела пример Елизаветы Туктамышевой и подчеркнула, что безгранично уважает и восхищается ей, несмотря на конкуренцию.

«Или Каролина Костнер, которая и по сей день дарит людям радость», — сказал Константинова, слова которой приводит ТАСС.

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске с 26-го по 29-е декабря, 19-летняя спортсменка показала 13-й результат из 16 участников. Константинова упала в произвольной программе и лишила себя возможности подняться на пьедестал.