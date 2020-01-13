Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал видео о Дональде Серроне в Instagram.

Нурмагомедов сделал в «сториз» репост видео, в котором рассказывалось о страхах Серроне перед боями, и подписал: «Мышление очкошника».

Напомним, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Серроне провел 50 боев в смешанных единоборствах, 36 из них закончились победами американца, в 13 он потерпел поражения и один поединок не состоялся. Макгрегор провел 25 поединков, из которых выиграл 21, потерпев четыре поражения.

Отметим, поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.