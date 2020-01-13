В швейцарской Лозанне сегодня, 13 января, состоится произвольный танец с участием российских спортсменов в рамках турнира по фигурному катанию на третьих юношеских Олимпийских играх.

Танцевальные дуэты выйдут на лёд в 13:00 по московскому времени. Россию будут представлять две пары — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

Прямую трансляцию выступлений можно будет увидеть здесь:

После ритмического танца первым идет российский дуэт Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. За свой прокат россияне получили от судей 63,52 балла. На втором месте также расположились российские спортсмены — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, судьи оценили их прокат на 62,64. Замкнули тройку лидеров представители Канады Натали Д’Алессандро и Брюс Ваддел.