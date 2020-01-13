Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о планах дальше осваивать тройной аксель.

По мнению Константиновой, глупо ограничивать себя пределами собственных возможностей, как бы не было трудно. Фигуристка отметила, что она не могла восстановить аксель с лета, потому что он получался то лучше, то хуже.

«Вопросы в технике и весе», — сказал Константинова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске с 26-го по 29-е декабря, 19-летняя спортсменка показала 13-й результат из 16 участников. Константинова упала в произвольной программе и лишила себя возможности подняться на пьедестал. Таким образом, Константинова не сможет принять участие на чемпионате Европы, который состоится в австрийском Граце.