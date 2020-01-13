Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Сборная России по гандболу сыграет с командой Исландии в матче второго тура чемпионата Европы среди мужских команд.

Игра пройдет в Швеции на стадионе «Мальмё Арена», ее начало запланировано на 20:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть здесь:

Российские гандболисты начали турнир с поражения: в первом туре группового этапа подопечные Эдуарда Кошкарова уступили сборной Венгрии со счетом 25:26. Исландия же в первом матче смогла победить сборную Дании со счетом 31:30. Матч сборной России с представителями Дании запланирован на среду, 15 января.

Турнир проходит в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции, его принимают шесть городов — Мальмё, Тронхейм, Вена, Грац, Гётеборг и Стокгольм. В соревнования впервые принимают участие 24 команды.