Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал футболистов, которые отправятся на первые зимние тренировочные сборы в Катар.

Сергей Семак выбрал четырех вратарей, среди которых Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин и Максим Рудаков. В Доху полетит восемь игроков обороны, это Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос и Юрий Жирков.

Тренерским штабом выбраны десять полузащитников, это Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

На сборы едут пять форвардов: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун и Илья Воробьев.

Отметим, тренеры не вызвали травмированного Эмануэля Мамману, а также Матиаса Краневиттера, который, возможно, покинет клуб.