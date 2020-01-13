Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что петербургский «Зенит» может приобрести футболиста на позицию креативного полузащитника.

По словам Орлова, «Зениту» нужен креативный полузащитник, чтобы кто-то снабжал мячами Дзюбу и Азмуна. Комментатор считает, что был бы к месту Жулиано, но возвращать его не надо, потому что так можно делать только с воспитанниками. Орлов отметил, ему говорили Сергей Семак и Александр Медведев, что «Зенит» ищет хорошую «десятку», и если по такому футболисту удастся договориться, то будут покупать.

«Финансовый fair play сейчас «Зениту» это позволяет», – сказал Орлов, слова которого приводит «Спорт уик-энд».

Ранее тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал футболистов, которые отправятся на первые зимние тренировочные сборы в Катар.