Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о матче против «ПСЖ».

Головин полагается, что матч понравился фанатам, так как было много моментов и хорошие скорости. Он отметил, что «Монако» мог как выиграть, так и проиграть, но если смотреть на ход матча, то ничья – это приемлемый результат. Россиянин добавил, что у «ПСЖ» есть индивидуально очень сильные футболисты, которых все прекрасно знают, и которые выделялись.

«Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив», — сказал Головин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 20-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен Жермен» дома сыграл вничью с «Монако» со счетом 3:3.

Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут.

После 19 встреч команда Томаса Тухеля лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 46 очками, подопечные Роберта Морено идут на восьмой позиции с 29 баллами.