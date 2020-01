Появилось архивное видео с реакцией российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на победу ирландца Конора Макгрегора над бразильцем Жозе Алдо.

Объединяющий бой за титул чемпиона в полулегком весе состоялся 11 июля 2015 года, тогда Макгрегор нокаутировал Алдо во втором раунде за три секунды до его завершения.

We did some digging through the archives ahead of #UFC246…

Spotted Khabib's reaction after Conor McGregor knocked out Jose Aldo at UFC 194 👀#UFC246 | Jan 18 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/9KmaLFjNdd

