Появилось архивное видео с реакцией российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на победу ирландца Конора Макгрегора над бразильцем Жозе Алдо.

Объединяющий бой за титул чемпиона в полулегком весе состоялся 11 июля 2015 года, тогда Макгрегор нокаутировал Алдо во втором раунде за три секунды до его завершения.

We did some digging through the archives ahead of #UFC246… Spotted Khabib's reaction after Conor McGregor knocked out Jose Aldo at UFC 194 👀#UFC246 | Jan 18 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/9KmaLFjNdd — UFC on BT Sport (@btsportufc) January 11, 2020

Напомним, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Серроне провел 50 боев в смешанных единоборствах, 36 из них закончились победами американца, в 13 он потерпел поражения и один поединок не состоялся. Макгрегор провел 25 поединков, из которых выиграл 21, потерпев четыре поражения.

Отметим, поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.