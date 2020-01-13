Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес может стать футболистом «Кельна».

Об этом сообщает Bild. По информации источника, клуб Бундеслиги уже договорился с игроком об условиях контракта, и сейчас «Кельн» ведет переговоры с «Локомотивом», которые проходят непросто, так как немцы хотят получить в свое распоряжение защитника уже этой зимой, а москвичи пока не готовы с ним расставаться. Отмечается, что сам футболист ощущает себя в России комфортно, однако для его семьи приоритет — это возвращение на родину.

Отметим, соглашение Хеведеса с «Локомотивом» действует до лета 2021 года. Немец играет в составе москвичей с 2018 года, перейдя в команду из «Шальке».

В текущем сезоне защитник провел 15 встреч в российской премьер-лиге, получив одно предупреждение.