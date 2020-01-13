Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

По словам Тихонова, он помнит Губерниева, когда комментатор «стоял в сторонке», когда Тихонов был президентом, и не делал, по мнению экс-главы СБР, глупых высказываний и заявлений. Тихонов заявил, что сейчас Губерниев готов стать главным тренером сборной России по биатлону. Специалист считает, что комментатору можно предложить заменить Драчева на посту президента, так как «хуже уже не будет».

Кроме того, Тихонов возмутился, что Губерниев делает рекламу своим коммерческим концертам за счет эфирного времени государственного канала.

«Реклама на телевидении стоит гигантских денег. Так какого черта он делает это за счет любителей биатлона?», — написал Тихонов на своем официальном сайте.

Ранее Тихонов заявил, что программы Губерниева стали похожи на реалити-шоу, так как спортсмены постоянно находятся под наблюдением телевизионной бригады.