Зимнее трансферное окно не обещало серьезных изменений в составе «Зенита». Но ряд игроков петербургской команды имеет не совсем внятный статус, который может активировать то или иное решение в любой момент. Существует вероятность, что небольшое количество оставшихся матчей «Зенита» в этом сезоне может заставить руководство начать разгружать состав.

Александр Кокорин

Кокорина хочет конкретно Адвокат. Дик хорошо помнит форварда по сборной России, а теперь логично сделал вывод, что тому нужна игровая практика после отсидки — хочет получить игрока в аренду. Затея для «Зенита» имеет определенный смысл: команде Семака осталось провести лишь 11 игр в чемпионате и несколько в Кубке — здесь вполне можно обойтись и без Кокорина. На другой чаше весов — длительное ожидание Кокорина «Зенитом». Семак рассчитывал на него еще осенью и очень злился, когда не разрешили его заявить. Еще 5 месяцев без Кокорина Семак ждать не захочет.

Эмильяно Ригони

Аргентинец повторил ситуацию прошлого года, когда не сумел проявить себя в аренде в «Аталанте». С «Сампдорией» получилось еще хуже: всего 9 матчей из 19 и лишь одна голевая передача. В какое-то время итальянцы поняли, что Ригони им не нужен и перестали выпускать его на поле, чтобы не активировать опцию автоматического выкупа. Александр Медведев говорит, что «мяч на стороне «Сампдории», однако генуэзский клуб вряд захочет оставить вингера у себя. Таким образом, Ригони вернется в «Зенит» и никуда больше не уйдет: по правилам он не может быть заигран за третий клуб по ходу одного сезона.

Себастьян Дриусси

В концовке прошлого сезона агенты Дриусси имели на руках предложение от «Интера» из Маями — клуба Дэвида Бекхема. «Зенит» на сделку не пошел, а других предложений на аргентинца пока нет. Да и сам он сосредоточен на игре за клуб, в котором имеет важную роль и хочет во второй раз стать чемпионом России. Практически наверняка зимой Дриусси никуда не уйдет.

Юрий Жирков

Руководство «Тамбова» не прочь пригласить уроженца одноименного города. Но понятно, что речь идет о лете. Сейчас за Жиркова надо платить, а по окончании сезона его можно будет взять бесплатно. Конечно, если «Зенит» не выкатит для Юрия новый контракт, что уже было перед началом текущего сезона. Сейчас Жирков — важный игрок для команды Семака, а что будет дальше — станут решать спустя 4 месяца.

Матиас Краневиттер

Аргентинский полузащитник — один из немногих, кого «Зенит» с удовольствием бы продал. В эпоху Вильмара Барриоса Краневиттеру практически нереально пробиться в основу, а значит в оставшихся матчах он проведет на поле считанные минуты. Но ситуация обстоит непросто — на Краневиттера нет предложений. Так говорит его агент. Удивительно, ведь игроку всего 26 лет, а в его послужном списке кроме «Зенита» — «Атлетико» и «Севилья». Впрочем, на первый сбор Кран не полетел — скорее всего, новый клуб ему найдут.

Бонус. Юрий Лодыгин

Бывший вратарь «Зенита», подписавший перед началом сезона двухлетний контракт с «Газиантепом», провел всего два матча за турецкий клуб, в одном из которых пропустил нелепый гол. Спустя полгода по соглашению сторон соглашение было разорвано.