На официальном сайте федерации ATP обновился мировой рейтинг теннисистов.

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Дохе и благодаря этому сумел подняться в рейтинге на пять позиций, теперь он на 18-м месте.

Даниил Медведев вернулся на четвертую строчку, Карен Хачанов также поднялся на одну позицию, теперь он идет на 16-м месте.

Примечательно, что в последний раз три россиянина входили в первую двадцатку рейтинга лишь 15 лет назад — вечной 2005 года. Тогда Марат Сафин занимал пятое место в мире, Николай Давыденко был 15-й ракеткой, а Михаил Южный располагался на 19-й позиции.

Лидером рейтинга по-прежнему остается испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он имеет 10 235 баллов, на втором месте располагается сербский спортсмен Новак Джокович с 9720 очками. На третьей позиции рейтинга идет швейцарец Роджер Федерер (6590 баллов).