Российский нападающий «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев рассказал о жизни в США.

По словам Гусева, ему все нравится. Игрок отметил, что его семья постоянно ходит на хоккей, на каждый матч россиянина. Нападающий рассказал, что он живет в приятном районе в Нью-Джерси напротив Манхэттена, и всегда пользуется возможностью просто выйти на прогулку с дочерью.

Гусев также рассказал, что в США он не скучает по российским продуктам.

«Гречка у меня есть дома, значит, все хорошо», — сказал Гусева, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, в данный момент Гусев провел за «Нью-Джерси» 42 встречи регулярного чемпионата НХЛ, забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач.

Гусев перешел в «Девилз» из «Вегаса», в составе которого не провел ни одного матча.