Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в своем Instagram фотографии с тиграми.

«Мой братан тигр 24/7. У кого какие проблемы?» — написала Сотникова.

В подписи к следующему фото фигуристка добавила: «Тигр все решает. Влюбилась, хочу тигра».

Напомним, Аделина Сотникова сейчас принимает участие только в шоу, на соревнованиях она не каталась уже несколько сезонов, причем не объявляла о завершении карьеры. Лучшие результаты за карьеру Аделина Сотникова показала на олимпийских играх в Сочи (золото), также на ее счету две серебряные медали чемпионатов Европы.

Ранее олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию открыла гала-шоу с показательными выступлениями на этапе серии Гран-при в России. Выступления проходили во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.