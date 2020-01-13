Агент полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисел прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется «Ньюкасл».

«Да, многие команды, особенно в английской премьер-лиге, следят за Алексом», — сказал Кисел, слова которого приводит Sport24.

Агент добавил, что сейчас Крал не рассматривает варианты перехода, потому что хочет остаться в «Спартаке».

Ранее стало известно, что Алекс Крал может стать футболистом английского «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, наставник английского клуба Стив Брюс хочет приобрести игрока в середину поля, потому что Дуайт Гейл и Пол Даммет получили травмы.

Отметим, Алекс Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года, когда перешел в красно-белый клуб из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в составе москвичей 11 встреч во всех турнирах. Контракт чеха со «Спартаком» истекает летом 2024 года.