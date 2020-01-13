Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно выступает на турнире в австралийском Хобарте, где она посеяна под пятым номером. Россиянка преодолела барьер первого круга, обыграв хозяйку кортов Саманту Стосур со счетом 6:2, 6:2. Ветеранке был предоставлен уайл-кард от организаторов.

Встреча продолжалась чуть больше часта. Третья ракетка России реализовала пять брейков из семи, а также дважды подала навылет и совершила одну двойную ошибку.

Отметим, что Стосур в 2011 году стала победительницей Открытого чемпионата США. В матче с Кудерметовой она сделала два эйса, четыре двойные ошибки и один брейк.

За выход в воьсмерку сильнейших на турнире с призовым фондом $ 275 тыс. Кудерметова сыграет с победительницей матча между Катрин Беллис из США и Мари Боузковой из Чехии.

Отметим, что действующей победительницей турнира в Хобарте является американка Софья Кенин.