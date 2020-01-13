Московский «Спартак» отправился на первый предсезонный тренировочный сбор в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско из аэропорта Домодедово 13 января с утра. Сбор в Абу-Даби продлится до 24 января.

В список игроков, отправившихся в Эмираты, Тедеско включил всех ведущих игроков клуба. Вместе с командой также полетел немецкий полузащитник Андре Шюррле. Также в составе пять вратарей — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров и Александр Селихов.

Присутствует в составе и ветеран-защитник Андрей Ещенко, а также молодой полузащитник Дмитрий Маркитесов.

Не полетел вместе с командой форвард Джордан Ларссон, который в данный момент находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белому коллективу позднее.