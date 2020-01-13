В Мельбурне прошла жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии-2020.

Российский теннисист Алексей Ватутин сыграет против представителя Словакии Андрея Мартина, а Евгений Донской начнет турнир матчем против бразильца Жоау Менезеса.

Россиянка Варвара Грачёва сыграет с французской спортсменкой Хлоэ Паке, Анна Калинская встретится с итальянской теннисисткой Сарой Эррани, Наталья Вихлянцева будет играть с украинкой Мартой Костюк, Людмила Самсонова сразится с китаянкой Лу Цзяцзин, Валерия Савиных проведет матч против представительницы Великобритании Нейкты Бэйнс, Варвара Флинк встретится с французской теннисисткой Осеан Доден, Камилла Рахимова сыграет с хозяйкой турнира Дестани Айявой, а Марина Мельникова — с японкой Чихиро Мурамацу.

Отметим, матчи квалификации начнутся 14 января.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова получила от организаторов wild card.