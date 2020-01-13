Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как он готовится к поединку против Магомеда Исмаилова.

«Подготовка к бою!» — написал Емельяненко под фотографиями в Instagram, на которых он отрабатывает удар и прыгает на скакалке.

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

Напомним, последний поединок с участием 38-летнего Емельяненко состоялся 29 ноября текущего года. Боец одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав оппонента уже в первом раунде. Встреча проходила по правилам бокса.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.