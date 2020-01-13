Российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику Александра Тихонова.

По словам Губерниева, когда он стоял в сторонке, Тихонов сидел в камере за попытку организации заказного убийства, а потом долго скрывался за границей.

«Продолжайте смешить мои тапочки», — заявил Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее Тихонов заявил, что он помнит Губерниева, когда комментатор «стоял в сторонке», когда Тихонов был президентом, и не делал, по мнению экс-главы СБР, глупых высказываний и заявлений.

«Реклама на телевидении стоит гигантских денег. Так какого черта он делает это за счет любителей биатлона?», — написал Тихонов на своем официальном сайте.

Кроме того, Тихонов возмутился, что Губерниев делает рекламу своим коммерческим концертам за счет эфирного времени государственного канала.