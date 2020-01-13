Боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри планирует провести еще один поединок в рестлинг-промоушене WWE.

Об этом рассказал журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

По словам Бенсона, Фьюри заявил, что планирует вернуться в WWE и встретиться 5 апреля с Броком Леснаром на WrestleMania. Бенсон написал в Twitter, что это случится после реванша Фьюри с Уайлдером.

Напомним, Тайсон Фьюри дебютировал в WWE в октябре прошлого года, нокаутировав рестлера Брона Строумена.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.

Брок Леснар является 11-кратным чемпионом мира WWE и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе.