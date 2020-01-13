Президент СБР Владимир Драчев рассказал, что Екатерина Юрлова-Перхт сможет принять участие в пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

По словам Драчева, его проинформировали, что Юрлова сможет выступить в Рупольдинге, поэтому, если ничего больше не случится, будет произведена обратная замена.

«В остальном изменений быть не должно: поедем тем же составом», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Драчев добавил, что для участия в эстафетной гонке в Рупольдинг могут вызвать Евгению Павлову.

Напомним, Юрлова-Перхт не смогла принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе из-за болезни. Ее заменила Анастасия Поршнева.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге будет проходить с 15 по 19 января.