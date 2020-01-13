Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о каминг-аутах в футболе.

По мнению Слуцкого, сейчас к каминг-аутам в футболе не готово ни общество, ни сами люди, которые могли бы совершить каминг-аут, при этом речь не только о футболе в России. Слуцкий отметил, он не знает ни одного случая каминг-аута и в голландском футболе. Тренер подчеркнул, есть множество случаев каминг-аутов в других, «менее мужественных» видах спорта.

«Хотя я не хочу обидеть ни Нэтана Чена, ни Юдзуру Ханю. Хавьер Фернандес — вообще мачо! Но в футболе таких случаев я вообще не припомню — именно на серьёзном уровне», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «Медуза».

Ранее Слуцкий рассказал о том, какая реакция последовала на приглашение Дмитрия Тарасова на зимние сборы вместе с командой. В интервью «Ак Барс ТВ» Слуцкий рассказал, что после новостей о сборах «Рубина» с Тарасовым он лично получил множество гневных смс-сообщений от девушек, которые обвиняли футболиста во всех грехах.