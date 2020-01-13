Российскому биатлону живется непросто. Пока не бежится и не стреляется. Слабая скорость и плохая стрельба женской и мужской команды объясняются руководством не собственными слабостями, а целой россыпью самых разнообразных внешних факторов. Nevasport собрал все отмазы в одном месте.

Новогодние праздники и переезды

Новый год празднуют все биатлонисты, но страдают только россияне. «Новогодние праздники, новогодние сборы, переезды. У каждого все свое, и нас это достаточно сильно выбивает из колеи каждый год. Нюансов очень много», — сетует руководитель СБР Владимир Драчев.

Любопытно, что в прошлом году Новый год не помешал нашим биатлонистам хорошо выступить в Оберхофе — немецкий этап стал лучшим в сезоне.

Работа лыж

Недостаток скорости объясняется именно этим. Один из двух главных инструментов биатлониста не помогает российским спортсменам. Ребята значительно отстают ходом.

Лыжи не работают по двум причинам. У российской команды значительно меньше сервисменов, нежели у конкурентов (4 против 10). У российской сборной нет шлифт-машины, которая также есть у конкурентов. В результате наша сборная не может нормально бежать при теплой погоде.

«Ждем мороз», — говорит Драчев.

Нет шлифт-машины

Штайншлифт-машина — это устройство, которое наносит на скользящую поверхность лыж рисунок, подходящий под конкретное состояние снега. Когда-то СБР времен Прохорова закупил такие, но они громоздкие и стационарят в Петербурге и Тюмени. Мобильная шлифт-машина стоит приличных денег (около 200 тысяч евро). Якобы СБР готов раскошелится, но встает еще одна проблема: никто не умеет на ней работать.

Погода

Еще одна напасть. При теплой погоде и дожде — не едут лыжи. В СБР жалуются, что когда сыро и мокрый снег, в организации не могут изыскать возможности конкурировать с иностранными коллегами. Не получается найти нужную смазку. А при ветре — не идет стрельба. Такое есть у всех. Но у наших, оказывается, еще и не те патроны.

Патроны

«Мы получили новые патроны, я сразу задал вопрос: что-то с ними не то, они ветер вообще не держат», — обнаружил тренер женской сборной Леонид Гурьев.

«Гранаты не той системы». Российским биатлонистам в пору стрелять по мишеням из гранатомета.

«Спустились с гор»

Слабое выступление женской сборной России Леонид Гурьев объяснил еще и приспособлением организма к новым климато-географическим условиям. «Был переезд со сбора на 500-600 км – думаю, мы немного еще едем в автобусе. Плюс спуск с Обертиллиаха – еще идет акклиматизация».

Как еще можно отмазаться за плохие результаты (топ-5 подсказок СБР от Nevasport):

1) Неправильные мишени

2) Непрочные палки

3) Проблемы с винтовками

4) Некачественное питание

5) Слишком много шоу Губерниева.