Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков рассказал об интересе к футболисту со стороны бельгийского «Генка».

По словам Маньякова, «Генк» ищет опорного полузащитника, и им предложили Даниила Фомина.

«Ждем ответа», — сказал Маньяков, слова которого приводит Sport24.

Отметим, осенью 2019 года Маньяков рассказывал, что Фомин находится в сфере интересов московских ЦСКА и «Динамо», а также петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне Даниил Фомин сыграл в составе башкирского клуба 18 встреч в российской премьер-лиге и забил три мяча. Футболист стал игроком «Уфы» летом 2019 года, когда перешел в клуб из второй команды «Краснодара» за 280 тысяч евро. С ним было подписано соглашение на три года.